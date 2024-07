34- in 37-letnik nasilna do družinskih članov, Policija poziva k prijavi nasilja

Policisti Policijske postaje Krško so bili v torek dopoldne obveščeni o nasilju v družini v zasebnem prostoru v okolici Krškega. Na kraju so 34-letnega nasilneža obvladali in mu odvzeli prostost, pri prevozu moškega v zdravstveno ustanovo so pomoč nudili tudi reševalci.

Policisti so po zbranih obvestilih ugotovili, da je 34-letni moški izvajal nasilje nad družinskimi člani, razmetal notranjost hiše, grozil domačim in jih žalil. Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. Na pristojno tožilstvo bodo zoper njega podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Zvečer so prejeli tudi klic na pomoč zaradi nasilja v družini v okolici Krškega, kjer je moški pretepal partnerko. Zoper 37-letnega nasilneža so uporabili prisilna sredstva. Žrtev so zaščitili, storilcu pa izrekli ukrep prepovedi približevanja. O izrečenem ukrepu so policisti obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper 37-letnika bodo podali kazensko ovadbo zaradi nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe ter zaradi surovega ravnanja, saj je nasilje izvajal ob prisotnosti otroka, so sporočili iz PU Novo mesto.