34-letni tujec fizično napadel moškega in pobegnil z njegovim avtodomom

Ljubljanski policisti so obravnavali 34-letnega državljana Francije, ki je na Igu fizično napadel lastnika avtodoma, nato pa pobegnil z njegovim vozilom v Ljubljano. Več občanov mu je skušalo preprečiti nadaljnjo vožnjo, kar jim je uspelo na Ižanski cesti. Policisti so osumljenca prijeli in mu odvzeli prostost.

Včeraj okoli 20.30 so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o tatvini avtodoma na Igu. Po do zdaj zbranih obvestilih je 34-letni osumljenec, sicer državljan Francije, lastnika avtodoma z fizično silo prisil, da je ta zapustil avtodom. Tujec je vozilo odtujil, nato pa se z njim odpeljal proti Ljubljani. Oškodovanec je po dejanju za pomoč prosil drugega občana, ki je s svojim vozilom zapeljal za osumljencem. Ta je vozil brezobzirno in nevarno, med vožnjo pa je večkrat zapeljal s ceste. Dva občana sta ga nato, da bi preprečila nevarnost, s svojimi vozili poskušala ustaviti. Pri tem je trčil tudi v njuni vozili, nakar sta mu nato na Ižanski cesti uspela preprečiti nadaljnjo vožnjo. Policisti so osumljenega prijeli v avtodomu in mu odvzeli prostost. V dogodku je bil zaradi fizičnega napada lažje poškodovan oškodovanec, v prometnih nesrečah pa na srečo nihče. Po vseh zbranih obvestilih bo zoper osumljenca podana kazenska ovadba in ustrezen prekrškovni postopek. Osumljenec je najprej fizično obračunal z lastnikom avtodoma, nato pa pobegnil z njegovim vozilom (fotografija je simbolična). FOTO: Dreamstime