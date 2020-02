34-letna voznica se je prevrnila na streho in huje poškodovala

Policisti so ugotovili, da je 34-letna voznica vozila osebni avtomobil po regionalni cesti iz Črnega Vrha proti Godoviču. Med vožnjo skozi desni ovinek je blizu ene od stanovanjskih hiš v naselju Predgriže izgubila nadzor nad vozilom in zapeljala na nasprotni vozni pas. Nato je zapeljala prek levega roba vozišča in trčila v prometno signalizacijo. Zatem se je njeno vozilo prevrnilo na streho in obstalo na dvorišču pred eno od stanovanjskih hiš. Voznica se je huje poškodovala, so sporoči s PU Nova Gorica.

Na pomoč so ji prihiteli reševalci Nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma Idrija in jo nato z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center, so pojasnili s PU Nova Gorica.

Policistom Policijske postaje Idrija in reševalcem so na kraju pomagali tudi gasilci PGD Idrija. Idrijski policisti nadaljujejo z zbiranjem izčrpnejših informacij, da bi ugotovili, zakaj se je zgodila prometna nesreča. Na podlagi ugotovitev bodo ustrezno ukrepali, so še izpostavili s PU Nova Gorica.