34-letnik in 40-letnica sredi Ljubljane pretepla in oropala moškega

V torek okoli 19.30 so bili ljubljanski policisti obveščeni o ropu na Trgu OF v Ljubljani. Ugotovili so, da sta moški in ženska pristopila do oškodovanca in od njega z ostrim predmetom v roki zahtevala vrednejše predmete. Oškodovanec jih ni želel izročiti, zato sta ga pretepla, mu pobrala stvari in s kraja zbežala.

Oškodovanec je bil v dogodku poškodovan in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana.

Policisti so pri pregledu terena izsledili 34-letnega osumljenca in 40-letno osumljenko, ki so jima odvzeli prostost in bosta zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa v naslednjih dneh privedena k preiskovalnemu sodniku.