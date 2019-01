34-letnik in 41-letnik v pretepu huje poškodovana

V sredo ob 13.21 je bila novogoriška policija obveščena o sumu kaznivega dejanja hude telesne poškodbe na območju naselja Dornberk, kjer sta se v zasebnih prostorih fizično sprla dva moška, stara 34 in 41 let. Takoj po obvestilu so bili na kraj napoteni policisti in kriminalisti, ki so ugotovili, da sta bila v sporu oba moška huje telesno poškodovana, pri čemer je 34-letnik v sporu utrpel tudi vbodno rano z nožem, drugi udeleženec spora pa je utrpel poškodbe obraza. Kasneje so oba moška reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policija je glede omenjenega primera obvestila tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in državno tožilstvo v Novi Gorici. Zoper oba udeleženca bo po zaključku preiskave podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja hude telesne poškodbe.