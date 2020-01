34-letnik po poskusu ropa zlatarne osumljen tudi dveh velikih tatvih in vlomov

Koprski policisti so bili 14. januarja ob 16.36 obveščeni o poskusu ropa v eni od zlatarn v koprskem mestnem jedru. Na kraj dogodka je nemudoma odšlo več patrulj Policijske uprave Koper. Policisti pa so na podlagi zbranih obvestil ugotovili, da je 34-letni Koprčan z resno grožnjo in uporabo pištole (za katero so kasneje ugotovili, da je po izgledu identična pištoli znamke Beretta 92) poskušal izvesti tatvino zlatnine, kar pa mu ni uspelo, saj je zaposlena sprožila alarm, s katerim je aktivirala tudi dimno zaveso, sporočajo s PU Koper.

Osumljeni 34-letnik je pobegnil s kraja dogodka, nato pa v enem od gostinskih lokalov s pištolo grozil zaposleni. Tu so ga nato policisti tudi izsledili in prijeli, zasegli so mu tudi pištolo, ki pa ni bila prava.

Policija je kasneje ugotovila, da je 34-letnik osumljen že več kaznivih dejanj. Zoper njega so podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa, grožnje, dveh velikih tatvin, vlomov v stanovanje in stanovanjsko hišo na območju mestnega jedra Kopra, zaradi kaznivega dejanja nedotakljivosti stanovanja, povzročitve hude telesne poškodbe in poškodovanja tuje stvari.

16. januarja so ga privedli pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča, ki je zanj odredil pripor.