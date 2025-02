34-letnik skrival kokain, heroin, steroide in več kilogramov konoplje

Na podlagi zbiranja obvestil in pridobljene odredbe so ljubljanski policisti pri 34-letnemu osumljencu na območju Bežigrada opravili hišno preiskavo.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so policisti ob tem našli in zasegli okoli 10 kilogramov prepovedane droge konoplje (rastline), okoli 100 gramov kokaina, 300 gramov heroina, preko 450 tablet steroidov in nekaj tisoč evrov gotovine. Policisti so odkrili tudi pripomočke za preprodajo drog.

Ker so obstajali utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, so policisti osumljenemu odvzeli prostost. Predvidoma danes ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.