34-letnik stekel na avtocesto, vanj trčila 76-letna voznica

V četrtek popoldne se je na območju Policijske uprave Novo mesto na avtocesti Obrežje–Ljubljana zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom.

Generalna policijska uprava poroča, da je 34-letni državljan Srbije pri uvozu na Drnovem nenadoma stekel na vozišče avtoceste, ko je iz smeri Obrežja proti Ljubljani po avtocesti pravilno pripeljala 76-letna voznica osebnega avtomobila.

Voznica je kljub zaviranju in umikanju trčila v pešca. Moški je v nesreči utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl.