34-letnik v prtljažniku prevažal 3,5 kilograma konoplje

Policisti PP Hrastnik so v nedeljo ponoči pri kontroli prometa ustavili 34-letnega voznika osebnega avtomobila. Pri pregledu so ugotovili, da je v prtljažnem prostoru prevažal okoli 3,5 kilograma posušene rastline konoplje. Policisti so mu zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami za čas zbiranja obvestil in preiskave okoliščin odvzeli prostost. Sporočili so še, da bodo zoper osumljenca, ki prihaja z območja Litije, na pristojno okrožno državno tožilstvo podali tudi kazensko ovadbo.