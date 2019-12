34-letnik v stanovanju gojil konopljo

V četrtek so hrastniški policisti na podlagi odredbe sodišča opravili preiskavo stanovanja v Hrastniku. Pri 34-letnem osumljencu so našli neznano posušeno rastlino, za katero sumijo, da je prepovedana droga. Našli so tudi manjši prostor, prirejen za vzgajanje konoplje. Policisti so snovi in vse pripomočke za vzgajanje prepovedane droge zasegli. Ko bodo zbrali vsa obvestila, bodo zoper osumljenca, slovenskega državljana, podali kazensko ovadbo, so sporočili s PU Ljubljana.