35-letni Hrvat pod vplivom drog in alkohola ukradel avtomobil v Celju

Občan je včeraj nekaj pred 13. uro obvestil policijo, da po Ljubljanski cesti v Celju objestno vozi voznik osebnega vozila VW Beetle, in sicer z razbitim stranskim vzvratnim ogledalom.

Policija je voznika hitro ustavila in ugotovila, da gre za 35-letnega državljana Hrvaške, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Hitri test na prepovedane droge pa je pokazal še prisotnost metadona in konoplje. V postopku so nato policisti ugotovili, da je 35-letnik vozilo ukradel na Ipavčevi ulici v Celju.

Policija je o kraju vozila obvestila lastnika, ki pa do tedaj še ni opazil, da je bilo njegovo vozilo ukradeno. Voznika so pridržali in ga bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja odvzema motornega vozila. Zaradi številnih prekrškov mu je policija izrekla globo v višini 2.800 evrov.

Policija se občanu, ki jih je opozoril na objestno vožnjo voznika, iskreno zahvaljuje. S pomočjo podatkov, ki jim jih je posredoval, so ga namreč uspeli ustaviti, preden bi lahko prišlo do hujših posledic.