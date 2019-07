35-letnik, ki je s 150 km/h trčil v vozilo na cestninski postaji, pod vplivom drog

Medtem ko Ozren svoje početje pojasnjuje pristojnim organom, je nesrečna družina iz Avstralije – oče, mati in 6-letni sin – še vedno v zagrebškem UKC.

38-letni oče ima hujše poškodbe glave, prsnega koša in notranjih organov. Njegovo stanje naj bi bilo stabilno. Prav tako se je že prebudil in vprašal, kako gre soprogi in otroku.

Policija je sicer včeraj sporočila, da so zaključili preiskavo. Ugotovili so, da je bil osumljeni pod vplivom drog in zdravil, ko je na odseku, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, vozil 150 km/h in povzročil hudo nesrečo.

Voznik naj bi se dva dni pred nesrečo vrnil z odvajanja od drog, ugotovitve policije kažejo tudi, da je voznik med nesrečo uporabljal mobilni telefon, poroča index.hr. Čeprav je po nesreči test alkoholiziranosti pokazal 0,0 promila, je policija naročila še analizo urina in krvi, da bi z gotovostjo ugotovila, ali je bil 35-letnik pod vplivom prepovedanih substanc.