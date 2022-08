35-letnik padel z električne rolke, udaril z glavo ob tla in umrl

Petintridesetletnik je med vožnjo padel in z glavo močno udaril ob tla. Zaščitne čelade ni uporabljal. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl.

Skupaj so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 146 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 21 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, tri pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 112 kršitev javnega reda in miru ter 86 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 81-krat posredovali na javnih krajih in 31-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so tri kršitelje.

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali dva voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli pet vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 38 tatvin, 19 vlomov, 11 poškodovanj tuje stvari, sedem povzročitev telesnih poškodb, štiri grožnje, trije ropi, dve kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami ter po eno kaznivo dejanje ponarejanja denarja in nasilja v družini.