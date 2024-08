35-letnika, ki je osumljen streljanja v Mariboru, izpustili na prostost

"Mariborski policisti in kriminalisti so v soboto odvzeli prostost in odredili policijsko pridržanje zoper 35-letnega moškega, ker so obstajali utemeljeni razlogi za sum storitve uradno pregonljivega kaznivega dejanja," so pojasnili na policijski upravi.

Pridržanje so še istega dne odpravili, ker ni bilo več razlogov zanj. Za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti je sicer zagrožena kazen do osmih let zapora. Če je storjeno iz malomarnosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.