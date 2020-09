35-letniku med hišno preiskavo zasegli zavojčke s prahom in več tisoč evrov gotovine

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so v torek na podlagi odredbe pristojnega sodišča v Kamniku opravili hišno preiskavo pri 35-letniku.

Zasegli so mu osem aluminijastih zavojčkov z belim prahom, 13 aluminijastih zavojčkov z rjavim prahom, vrečko z belim prahom (pri čemer obstaja sum, da gre za prepovedano drogo kokain in heroin), sredstva in opremo za preprodajo prepovedane droge, ter več tisoč evrov gotovine.

Danes so moškega privedli pred preiskovalnega sodnika zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, ki je zanj odredil pripor.