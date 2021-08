35-letniku zasegli 351 sadik konoplje in naboje

Policisti so prepovedano konopljo odkrili v prirejenem prostoru za gojenje te rastline pri 35-letniku. Visoka je bila od 60 do 70 centimetrov. Poleg prepovedane droge in nabojev so našli tudi pripomočke za gojenje. Vse so mu zasegli in poslali v nadaljnjo analizo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.