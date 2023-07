35-letniku zasegli več kot 19 kilogramov amfetamina

Gorenjski kriminalisti so sredi junija 2023 pri 35-letnem moškem iz okolice Kranja izvedli hišno preiskavo. Med hišno preiskavo v bivalnih prostorih osumljenca so kriminalisti našli in zasegli 19.101,1 grama (več kot 19 kg) prepovedane droge amfetamin.

Zasegli so tudi manjše količine prepovedane droge, konoplje, in njenih produktov ter dve tehtnici, ki sta služili kot pripomoček za distribuiranje teh prepovedanih drog. Po opravljeni hišni preiskavi zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in hrambe prepovedane droge je bil s kazensko ovadbo priveden k preiskovalni sodnici pristojnega okrožnega sodišča, ki je zanj odredila pripor.



35-letni moški iz okolice Kranja je tako utemeljeno osumljen kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Za očitano kaznivo dejanje je predpisana zaporna kazen od enega do 10 let. Gorenjski kriminalisti in policisti so ga predhodno že obravnavali za tovrstna kazniva dejanja.