Pri dveh prestopnikih policija odkrila konopljo in kokain

Policisti PP Lenart so včeraj po odredbi sodišča 36-letniku preiskali stanovanje in druge prostore ter zasegli dve injekciji z neznano snovjo temne barve, za katero predvidevajo, da je derivat prepovedane konoplje, štiri manjše stekleničke s podobno snovjo, našli so tudi približno 10 gramov posušenih rastlinskih delcev in 30 svežih rastlin velikosti pet centimetrov, za katere sumijo, da gre za konopljo. Pri preiskavi so odkrili še posebej prirejen prostor za gojenje prepovedane droge, velikosti 2,5 krat 2,5 metra z vso opremo za gojenje. Od ventilatorja, gnojil do luči.

Policisti dodatne informacije še zbirajo, osumljenca pa bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186/I. členu Kazenskega zakonika kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.

Drogo odkrili tudi v Ljubljani