36-letni Italijan simuliral prometne nesreče in izsiljeval denar

Voznika tujega vozila je na parkirnem prostoru večje trgovine izsledil policist Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica. "Takrat še neznani voznik oziroma storilec je s kraja skušal pobegniti oziroma skušal z manevriranjem vozila preprečiti uradno dejanje policista, vendar mu je policist omenjene policijske enote pobeg onemogočil oziroma preprečil, pri tem pa je utrpel predvidoma lažje telesne poškodbe," so sporočili s PU Nova Gorica in dodali, da so pozneje poškodovanemu policistu pomagali v šempetrski bolnišnici.

Novogoriške policiste je včeraj, nekaj pred 10. uro, poklical prijavitelj in jih obvestil o poskusu goljufije oziroma lažnem prikazovanju prometne nesreče v Šempetru pri Gorici. Kot je pojasnil, je voznik belega osebnega avtomobila znamke Fiat bravo, italijanskih registrskih številk, simuliral prometno nesrečo in voznike oziroma oškodovance poskušal prepričati, da so odgovorni za prometne nesreče. V avtu storilca je bila tudi sopotnica.

V nadaljevanju postopka so policisti ugotovili, da je storilec 36-letni državljan Italije, ki so ga v policijskih prostorih zaslišali zaradi suma storitve več kaznivih dejanj. Policisti PP Nova Gorica in PP Ajdovščina preiskujejo namreč primere sumov šestih kaznivih dejanj goljufij, novogoriški policisti pa preiskujejo sum kaznivega dejanja drzne tatvine.

Na podlagi vseh ugotovljenih dejstev bodo novogoriški kriminalisti italijanskega državljana kazensko ovadili zaradi suma kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. "V okviru dosedanje preiskave smo sodelovali tudi z italijanskimi varnostnimi organi, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je podobna kazniva dejanja zgoraj navedeni osumljenec izvrševal tudi na območju sosednje Italije," so dodali na PU Nova Gorica.



Spomnimo, da sta v preteklih dneh na Severnem Primorskem storilca skušala voznike osebnih vozil na goljufiv način prepričati, da so odgovorni za prometno nesrečo. Pri tem sta od drugih voznikov izsiljevala denar oziroma celo ukradla vredne predmete iz notranjosti oškodovančevega vozila. Prav tako o dogodku nista želela obvestiti Policije in sta vztrajala, da žrtev domnevno materialno škodo poravna s plačilom gotovine takoj na kraju.



Ker obstaja velika verjetnost, da sta storilca na Severnem Primorskem dejansko oškodovala še več ljudi, policisti vsem, ki so bili žrtev podobne goljufije oziroma poskusa svetujejo, da se zglasijo na PP Nova Gorica (Sedejeva ulica 11), pokličejo na številko (05) 303 44 00, pišejo na elektronski naslov pp_nova_gorica@policija.si, ali se oglasijo na kateri koli drugi najbližji policijski postaji, pokličejo interventno številko Policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.

"Hkrati pa se vsem posameznikom, ki so Policiji nudili koristne informacije v zvezi s preiskavo tovrstnih kaznivih dejanj goljufije oz. lažnega prikazovanja prometne nesreče, iskreno zahvaljujemo," še sporočajo s PU Nova Gorica.