V nedeljo okoli 17. ure se je na cesti med Izlakami in Mlinšami zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 47-letni motorist. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je 36-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil v smeri Izlak, zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v motorista, ki je pripeljal nasproti.