36-letnik s kolom nad policista, nato zbežal z otrokom v avtomobilu

Ljubljanski policisti so bili nekaj po 10. uri obveščeni o sporu med nekdanjima zakoncema na območju Medvod.

Na kraju so izsledili 36-letnega moškega, ki je pričel s kolom groziti policistoma in ju odganjati, nato pa pobegnil v vozilo in se skupaj z otrokom, ki je sedel v vozilu, odpeljal s kraja. Policista sta zapeljala za njim, voznik pa je pri tem vozil z normalno hitrostjo vožnje. Osumljenega sta policista uspela varno ustaviti na območju Zbilj, kjer pa znova ju znova ni upošteval in policista spet napadal. S pomočjo prisilnih sredstev sta ga nato le obvladala. Otrok, ki je bil v tem času v vozilu skupaj z osumljenim, ni poškodovan, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policisti trenutno še nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi s sumom storitve kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. Prav tako zbirajo obvestila v zvezi suma storitve kaznivih dejanj preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, so sporočili.