36-letnik vozil tovornjak z izrabljenimi pnevmatikami

Na počivališču pomurske avtoceste izven naselja Murska Sobota so prometni policisti ustavili in kontrolirali 36-letnega državljana Hrvaške, ki je vozil tovorno vozilo s polpriklopnikom hrvaških registrskih številk. Pri kontroli dokumentov in pregledu vozila so ugotovili, da vozilo ni tehnično brezhibno, saj nima brezhibnih pnevmatik na polpriklopnem vozilu.

Pnevmatike so bile izrabljene po celotni tekalni površini tako, da se je videl karkaso pnevmatike. Vozilo so izločili iz prometa, vozniku in podjetju pa izrekli globo v višini 2400 evrov.



To je še eden od večjih primerov kršitev tehnične brezhibnosti vozil na območju Pomurja, kjer vozniki, v zimskem času, ne spoštujejo določil Zakona o motornih vozilih glede tehnične brezhibnosti vozil, ki jih upravljajo. Policisti bodo s takimi poostrenimi kontrolami voznikov tovornih vozil nadaljevali do konca zimske sezone oziroma zimskih razmer.