36-letnika ugrabili in ga golega pustili na območju Pirana

Konec maja je koprske policiste obiskal 36-letni Koprčan in prijavil, da so ga na domačem naslovu ugrabili neznanci in ga odpeljali na območje Pirana. Tam so mu zagrozili, da ga bodo z nožem porezali po telesu, če jim ne izroči denarja, ki naj bi ga dolgoval neugotovljeni osebi. Ker jim denarja ni izročil, se je mogel do golega sleči, nato pa so ga z nožem porezali po različnih delih telesa. Ker jim kljub temu denarja ni dal, so ga golega zapustili na območju Pirana, od koder je na pomoč poklical ženo. V naslednjih dneh je na ženin telefon začel prejemati klice ugrabiteljev, ki so ga pozivali, naj jim nemudoma prinese denar, ki naj bi ga dolgoval.

V primer so se nato vključili koprski kriminalisti, ki so kmalu identificirali 41-letnika z območja Sežane ter 31- in 32-letna moška z območja Postojne, ki so jih sumili očitanega kaznivega dejanja. 24. junija so osumljence prijeli in na njihovih naslovih bivanja izvedli hišno preiskavo. Še pred hišnimi preiskavami pa so kriminalisti ugotovili, da naj bi eden od osumljenih sodeloval še pri najmanj treh vlomih v trgovine istega podjetja na območju Obale.