37-letnega delavca med gradbenimi deli zasula zemlja

37-letni delavec, državljan Bosne in Hercegovine, je bil med delom v približno meter in pol globokem jarku. Zasutemu delavcu sta takoj prišla na pomoč dva druga delavca, ki sta ga poskušala odkopati. Kljub njuni pomoči ter oživljanju reševalcev iz novogoriške nujne medicinske pomoči z zdravnico 37-letni moški nesreče ni preživel, je povedal predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica za stike z javnostjo Dean Božnik.

Okoliščine delovne nesreče policija še preiskuje. O dogajanju so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in državno tožilstvo v Novi Gorici, prav tako so obvestili tudi gradbeno in delovno inšpekcijo.

Za umrlega delavca je bila odrejena sodna obdukcija, ki jo bodo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovil vzrok smrti.