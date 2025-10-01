Svetli način
37-letnega delavca med gradbenimi deli zasula zemlja

Nova Gorica, 01. 10. 2025 18.48 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
STA , U.Z.
Na Goriškem se je zgodila tragična delovna nesreča. Na 37-letnega delavca, ki je izvajal dela pri gradnji kanalizacijskega omrežja v Gradišču nad Prvačino, se je vsulo okoli tri kubične metre zemljine in ga pokopalo pod seboj. Delavec gradbenega podjetja iz osrednje Slovenije je zaradi hudih poškodb umrl.

37-letni delavec, državljan Bosne in Hercegovine, je bil med delom v približno meter in pol globokem jarku. Zasutemu delavcu sta takoj prišla na pomoč dva druga delavca, ki sta ga poskušala odkopati. Kljub njuni pomoči ter oživljanju reševalcev iz novogoriške nujne medicinske pomoči z zdravnico 37-letni moški nesreče ni preživel, je povedal predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica za stike z javnostjo Dean Božnik.

Okoliščine delovne nesreče policija še preiskuje. O dogajanju so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in državno tožilstvo v Novi Gorici, prav tako so obvestili tudi gradbeno in delovno inšpekcijo.

Za umrlega delavca je bila odrejena sodna obdukcija, ki jo bodo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovil vzrok smrti.

