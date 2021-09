37-letni državljan Srbije se je skrival za lažno identiteto in vlamljal na Obali

Koprski kriminalisti so sredi avgusta v policijskem postopku ugotavljali identiteto moškega, ki se je izkazoval z lažnimi osebnimi podatki. V postopku so ugotovili, da gre za 37-letnega državljana Srbije, ki ima prepoved vstopa na schengensko območje. Moški je osumljen več tatvin, med drugim tudi vlomov v stanovanja na območju Kopra v začetku leta 2020, zato mu je bila odvzeta prostost. Zaradi nadaljnjega zbiranja obvestil in dokazov glede vloma je bil pridržan v prostorih Policije. 37-letnik je imel pri sebi ponarejeno hrvaško osebno izkaznico, s katero je skrival svojo resnično identiteto. V sodelovanju z okrožnim tožilstvom in okrožnim sodiščem v Kopru so pridobili odredbo za preiskavo prostorov osumljenega, v katerih je že dlje časa prebival neprijavljen. Pri preiskavi je Policija zasegla več parov obuval, elektronskih naprav, orodja in nekaj drugih predmetov, za katere sumijo, da so ukradeni.