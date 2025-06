37-letnica motila otroški program: po trgu skakala in jemala mikrofon

Koprski policisti so v četrtek v popoldanskih urah prejeli prijavo, da odrasla oseba na Tartinijevem trgu v Piranu "nadleguje otroke".

Na trgu so policisti identificirali 37-letnico, ki je skakala med otroki in pri otroškem programu jemala mikrofon. "V postopku se je nedostojno vedla in se ni umirila, saj je bila pod vplivom psihoaktivnih snovi, zato so ji odredili pridržanje in ji izdali plačilni nalog," so javili iz Policijske uprave Koper.