S PU Ljubljana so sporočili, da so poškodovanega z reševalnim vozilom odpeljali v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo.

Osumljenko so takoj po dogodku v stanovanju prijeli, policisti so ji odvzeli prostost in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja zoper življenje in telo.

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.