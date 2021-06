37-letnik napadel policiste in nanje naščuval psa

Policisti so takoj ob prihodu na kraj posumili, da je 37-letni moški iz okolice Krškega pod vplivom alkohola. Ta ni upošteval ukazov policistov in jih celo napadel s povodcem. Nanje je naščuval psa, policisti pa so proti moškemu in psoma uporabili plinski razpršilec. Moškega so vklenili in pridržali na policijski postaji. Za pse pa so poskrbeli svojci 37-letnega kršitelja.