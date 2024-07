37-letnik večkrat namerno trčil v vozilo Poljaka in ga udaril s kitaro

Policisti so bili o sporu na vozišču obveščeni okoli 11. ure. Ugotovili so, da sta bila v sporu udeležena 37-letnik z okolice Kopra in 51-letni državljan Poljske. 37-letnik je v Vanganelu z avtomobilom trčil v vozilo 51-letnika, zatem je odpeljal naprej. Državljan Poljske je zapeljal za njim in ga prehitel, zatem sta se oba ustavila in se sprla.

37-letnik se je usedel nazaj v vozilo in se namerno večkrat zaletel v vozilo Poljaka, nato se je prepiral izven vozila naprej. Poljak mu je vzel ključe vozila, kar je domačina še bolj razjezilo. Iz vozila je vzel kitaro in državljana Poljske (in njegovega 22-letnega sina, ki je bil poleg) udaril z njo ter ju lažje poškodoval, nato pa je pobegnil s kraja.

Policisti so ga naknadno izsledili v Kopru. Na preizkusu alkoholiziranosti je rezultat pokazal 0,67 mg/l, prav tako pa je bil opravljen hitri test za mamila, ki je bil pozitiven na kokain in konopljo. Odrejen mu je bil strokovno pregled, ki ga je opravil v Zdravstvenem domu Koper.

Sledi mu kazenska ovadba za nevarno vožnjo, za povzročitev telesne poškodbe in poškodovanje tuje stvari.