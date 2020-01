38-letni stari znanec policije zagrešil več velikih tatvin

Večina kaznivih dejanj je bila izvršenih na območju mestnega jedra Koper in Škofij. Policisti so na podlagi zbranih obvestil osumili storitve teh kaznivih dejanj 38-letnika, doma iz okolice Kopra, ki so ga v preteklosti že obravnavali za istovrstna kazniva dejanja.

16. 12. 2019 so ga pridržali, 17. 12. 2019 pa so na podlagi odredbe sodišča pri njemu opravili hišno preiskavo. Pri hišni preiskavi ni bilo najdenih predmetov, pridobljenih s kaznivimi dejanji. Po zaključeni hišni preiskavi so ga izpustili na prostost, so sporočili s PU Koper.

Nadaljeval s kaznivimi dejanji

V nadaljevanju so koprski policisti ugotovili, da 38-letnik nadaljuje z izvrševanjem istovrstnih kaznivih dejanj, predvsem na območju mestnega jedra Koper. Na podlagi zbranih obvestil so ga ponovno osumili za izvršitev več kaznivih dejanj velikih tatvin.