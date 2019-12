38-letnik prežal na voznike in jim iz vozil kradel denarnice

Koprski policisti so v drugi polovici novembra in v prvi polovici decembra obravnavali več kaznivih dejanj, ki so bila izvršena na območju Kopra in Škofij.

Na podlagi zbranih obvestil so ugotovili, da je vseh dejanj osumljen 38-letnik, doma iz okolice Kopra, ki so ga v preteklosti že obravnavali za tovrstna kazniva dejanja. Kot so sporočili s PU Koper, je osumljeni opazoval tovorna dostavna vozila, nato pa izkoristil nepazljivost voznika in iz vozila ukradel torbice in denarnice z dokumenti in gotovino.

Prav tako je vlomil v objekt na Škofijah in ukradel kolo, ki so ga sicer že našli in vrnili lastniku, ukradel je tudi osebno vozilo, ki pa ga je naslednji dan pripeljal nazaj v bližino kraja, kjer ga je vzel. Ukradel je še različne predmete iz stanovanja.

V torek so policisti pri osumljencu, na podlagi odredbe sodišča, opravili preiskavo stanovanjskih in drugih prostorov, kjer niso našli ukradenih predmetov. Policisti bodo 38-letnika kazensko ovadili.