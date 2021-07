38-letnik v Bovcu grozil občanom in policistom

Policija je bila v soboto v zgodnjih večernih urah obveščena o sumu storitve več kaznivih dejanj z elementi nasilja s strani 38-letnega moškega v občini Bovec. Policisti in kriminalisti PU Nova Gorica so osumljencu odvzeli prostost in ga pridržali v policijskih prostorih z namenom zbiranja obvestil in dokaznih predmetov o kaznivih dejanjih ter izvedbe drugih nujnih preiskovalnih dejanj.

38-letnik je namreč utemeljeno osumljen več kaznivih dejanj, med drugim grožnje zoper več oseb, lahke telesne poškodbe, napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, sporočajo s PU Nova Gorica. Osumljeni je grozil več občanom in policistom, prav tako je bila ena oseba lažje telesno poškodovana.

Novogoriški policisti so v nedeljo v večernih urah 38-letnika pripeljali pred dežurnega preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zoper osumljenega odredil pripor.

V preteklosti so ga policisti sicer že obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja.