38-letni Maročan naj bi v Ljubljani posilil dve študentki

Ljubljanski policisti so prijeli 38-letnega maroškega državljana, ki je v oktobru storil dve kaznivi dejanji zoper spolno nedotakljivost. V enem primeru naj bi v študentski sobi napadel 22-letnico, s katero sta se družila, v drugem pa se je v središču Ljubljane spravil nad 23-letnico, uporabil pa je tudi silo in nož. Moški je sicer že prestal dve leti zaporne kazni, izpustili so ga konec septembra.

Ljubljanski policisti so v drugi polovici oktobra obravnavali kaznivi dejanji zoper spolno nedotakljivost in v povezavi s tem prijeli 38-letnega maroškega državljana. "Eno dejanje je bilo storjeno v stanovanju na območju Bežigrada, drugo pa v centru Ljubljane. V drugem primeru so ga policisti na podlagi pridobljenega opisa prijeli takoj po dejanju in mu odvzeli prostost," so povedali na PU Ljubljana. Slika je simbolična. FOTO: POP TV Obe študentki spoznal na območju Metelkove Dnevnik.sineuradno poroča, da sta bili obe žrtvi študentki. S prvo, 22-letnico, sta se spoznala na območju Metelkove, naslednjega dne pa naj bi skupaj odšla v njeno sobo v študentskem domu, kjer sta se nekaj ur družila. Zvečer naj ne bi upošteval njene želje, naj odide, pač pa ji je sledil v sobo in jo prisilil v spolna dejanja. Čez približno deset dni naj bi se 38-letnik spravil še nad 23-letnico, ki jo je prav tako spoznal na Metelkovi in ji vsiljeval marihuano. Ko se ga je hotela otresti, je postal nasilen. Zagrabil jo je, ji zagrozil z nožem, jo zvlekel na samo in prav tako prisilil v spolno dejanje. Ker je vpila 'na pomoč', jo je tudi udaril. Medtem ko je v prvem primeru policijo obvestilo dekle samo, jo je v drugem poklical mimoidoči, ki je bil priča dogodku. Policisti so napadalca prijeli, a je vse zanikal, obe dekleti pa sta ga pozitivno identificirali. Dve leti je že prestal v zaporu, zdaj je v priporu Policisti so po koncu preiskave na podlagi zbranih obvestil in forenzičnih dokazov osumljenega 38-letnika privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. "Osumljenec je bil v Sloveniji že obravnavan za kazniva dejanja zoper premoženje, tudi z elementi nasilja, pri čemer je konec septembra prestal kazen zapora dveh let," je še zapisal tiskovni predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic. Po neuradnih podatkih Dnevnika.si naj bi 38-letnik pri nas pred leti zaprosil za mednarodno zaščito, a so ga zavrnili. Kljub temu se je še naprej zadrževal na našem ozemlju. Ko je bil obsojen na zaporno kazen, bi ga sicer lahko izgnali iz države, a se to ni zgodilo.