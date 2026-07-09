Napadli so jih s koloma in plinskim razpršilcem, nato pa pobegnili

Novomeški kriminalisti so bili 28. junija obveščeni, da se je na parkirišču na območju Šmarjeških Toplic pretepalo več oseb. Ob prihodu policistov so bili tam trije domnevni oškodovanci, osumljenci pa naj bi s kraja pobegnili z osebnim avtomobilom. Reševalci so poškodovanega 38-letnika, mladoletnico in mladoletnika na kraju oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Po prvih informacijah so vsi utrpeli lažje poškodbe.

Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, zbirali obvestila in izvajali aktivnosti za ugotovitev identitete osumljencev. Po doslej zbranih obvestilih se je pretep zgodil med osebami, ki se med seboj poznajo in so v sporu. Osumljenci naj bi oškodovance napadli z dvema koloma in plinskim razpršilcem, nato pa s kraja pa pobegnili z avtomobilom. Policisti in kriminalisti so na kraju našli in zavarovali predmet napada.

3. julija so bili policisti obveščeni, da je 38-letnik zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja ponovno poiskal zdravniško pomoč. Ugotovili so, da gre za hujše poškodbe, ki jih je po vsej verjetnosti utrpel v omenjenem pretepu.

Kriminalisti so v okviru preiskave kaznivega dejanja nasilništva identificirali osumljenca. Pridobili so odredbo sodišča in 7. julija opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja dveh osumljencev v naselju v okolici Novega mesta. Pri tem so našli in zasegli signalno pištolo in dve sadiki rastline konoplje.

Obema osumljencema so odvzeli prostost in ju pridržali. Kriminalisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo in ugotavljanejm vseh okoliščin kaznivega dejanja. Po zaključku preiskave bodo zoper osumljenca ukrepali v skladu s pristojnostmi.