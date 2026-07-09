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Črna kronika

Napadli so jih s koloma in plinskim razpršilcem, nato pa pobegnili

Šmarješke Toplice, 09. 07. 2026 11.32 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
U.Z.
Aretacija, splošna

Na parkirišču na območju Šmarjeških Toplic se je konec junija vnel pretep med osebami, ki se med seboj poznajo in naj bi bile že dlje časa v sporu. Sprva je kazalo, da so trije udeleženci utrpeli le lažje poškodbe, a se je zdravstveno stanje 38-letnika pozneje poslabšalo. Kriminalisti so med preiskavo identificirali dva osumljenca in ju pridržali.

Novomeški kriminalisti so bili 28. junija obveščeni, da se je na parkirišču na območju Šmarjeških Toplic pretepalo več oseb. Ob prihodu policistov so bili tam trije domnevni oškodovanci, osumljenci pa naj bi s kraja pobegnili z osebnim avtomobilom. Reševalci so poškodovanega 38-letnika, mladoletnico in mladoletnika na kraju oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Po prvih informacijah so vsi utrpeli lažje poškodbe.

Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, zbirali obvestila in izvajali aktivnosti za ugotovitev identitete osumljencev. Po doslej zbranih obvestilih se je pretep zgodil med osebami, ki se med seboj poznajo in so v sporu. Osumljenci naj bi oškodovance napadli z dvema koloma in plinskim razpršilcem, nato pa s kraja pa pobegnili z avtomobilom. Policisti in kriminalisti so na kraju našli in zavarovali predmet napada.

3. julija so bili policisti obveščeni, da je 38-letnik zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja ponovno poiskal zdravniško pomoč. Ugotovili so, da gre za hujše poškodbe, ki jih je po vsej verjetnosti utrpel v omenjenem pretepu.

Kriminalisti so v okviru preiskave kaznivega dejanja nasilništva identificirali osumljenca. Pridobili so odredbo sodišča in 7. julija opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja dveh osumljencev v naselju v okolici Novega mesta. Pri tem so našli in zasegli signalno pištolo in dve sadiki rastline konoplje.

Obema osumljencema so odvzeli prostost in ju pridržali. Kriminalisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo in ugotavljanejm vseh okoliščin kaznivega dejanja. Po zaključku preiskave bodo zoper osumljenca ukrepali v skladu s pristojnostmi.

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KOMENTARJI15

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dajgec
09. 07. 2026 13.16
Za metalurge veljajo drugačni zakoni
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+1
1 0
brabusednet
09. 07. 2026 13.14
Depolitizirana policija očiščena janšistov ni sposobna te bakrene v red spravit.Pa Golobov Šutarjev zakon ne deluje,kot je lagal in napovedoval.
Odgovori
+1
1 0
Misika1967
09. 07. 2026 12.59
Kaj ce bi kdo odstopil ce nezna obvladat situacije tam doli. Isto ste Golobu govorili no sedaj pa se pokazite
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+3
4 1
Aijn Prenn
09. 07. 2026 12.54
Če gre za interne zadeve, bi morda to raje objavili v "Romano lil"
Odgovori
+5
5 0
123soba
09. 07. 2026 12.53
Oh pa ja ne spet ti uglajeni in izobraženi gospodje...
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+6
6 0
AFŽ
09. 07. 2026 12.37
a da so bili cl ga_ ni je še vedno prepovedano zapisat?
Odgovori
+6
6 0
AFŽ
09. 07. 2026 12.36
in karavana gre dalje. Šutarjev zakon, ok kaj....
Odgovori
+5
5 0
Neznate
09. 07. 2026 12.21
Kaj če bi bobu rekli bob in nehali ščititi kriminalce?
Odgovori
+10
10 0
Fluxx
09. 07. 2026 12.19
Pretep občanov
Odgovori
+10
10 0
Groucho Marx
09. 07. 2026 12.11
Srboriti občani. Rešitev se nakazuje sama od sebe: zgraditi veliko čvrsto ogrado in jih zapreti noter. Neprodušen rezervat.
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+13
13 0
Misika1967
09. 07. 2026 13.00
Ne morem verjet a se popolnoma strinjam s tabo.
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+0
1 1
Zokar
09. 07. 2026 12.07
Dolenjska in osebni spor ... Dajmo se sprenevedat, da ne razumemo konteksta.
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+11
11 0
Deathstar
09. 07. 2026 11.57
....med osebami, ki se med seboj poznajo in so v sporu.... Vemo kdo so to....
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+11
11 0
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