38-letniku zasegli več steklenih kozarcev s konopljo

Kočevski policisti so na podlagi na podlagi zbiranja obvestil na terenu, zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili, pridobili odredbo za hišno preiskavo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

V hišni preiskavi pri osumljenemu 38-letnemu Slovencu so našli in zasegli več steklenih kozarcev s prepovedano drogo konopljo. Zasegli so tudi tehtnico in mobilni telefon.

Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih zoper osumljenega podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo.