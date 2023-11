38-letniku zdrsnilo na zasneženem in poledenelem terenu

Kranjskogorski policisti so bili včeraj okoli 11.30 obveščeni o 38-letnem pohodniku, ki mu je med hojo po poti od Aljaževega doma proti Kredarici, malo pod Kredarico, zdrsnilo in je zdrsel približno 200 metrov nižje. Pot je bila zasnežena in poledenela. Pohodnik je bil primerno opremljen z derezami, cepinom, čelado, a mu je kljub temu zdrsnilo.

Na kraju so posredovali gorski reševalci GRS Mojstrana in posadka združene ekipe HNMP-GRS, ki je poškodovanega s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v dolino. Pohodnik je bil lahko telesno poškodovan. Policisti so dogodek ustrezno dokumentirali.