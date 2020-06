39-letnega Srba, ki je živel in delal tudi v Mariboru, v Braziliji našli mrtvega. Policija: Gre za umor

39-letnega Marjana Jocića, Srba, ki je občasno živel in delal tudi v Mariboru, so v bližini Modrega jezera (izvorno Lago Azul) v Braziliji našli mrtvega. Tamkajšnja policija je prepričana, da so ga umorili.

Truplo pred mesecem dni našla domačinka, poleg posmrtnih ostankov pa potni list

Mrtvega moškega, čigar truplo je bilo polno ran oziroma poškodb, je 5. maja našla domačinka in takoj obvestila policijo. Poleg truplo so našli tudi srbski potni list na ime Marjan Jocić, zaradi česar so predpostavljali, da gre za državljana Srbije. Kot so za brazilske medije dejali tamkajšnji policisti, je bilo truplo že v precej slabem stanju, so pa na njem še zmeraj bile vidne strelne rane. Tako predpostavljajo, da so 39-letnika ubili - najverjetneje nekaj dni pred tem.

V sklopu kriminalistične preiskave so bližnje jezero preiskali potapljači. V njem so našli vozilo, za katerega sumijo, da je pripadal žrtvi. "Obstajajo indici, da se je Jocić s tem avtomobilom pripeljal do Modrega jezera," razlago brazilske policije navajajo tuji mediji. Zaenkrat pa ostaja neznano, kako je avtomobil končal v vodi.