Na kraju so posredovali policisti PU Ljubljana. (slika je simbolična)

Na kraju so posredovali policisti Policijske uprave Ljubljana, ki so osumljenko pridržali in ji odvzeli prostost.

"Kriminalistična preiskava kaznivega dejanja zoper življenje in telo še vedno poteka, osumljenka pa bo v nadaljevanju privedena k preiskovalnemu sodniku," so še sporočili s PU Ljubljana.