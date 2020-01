39-letnik bežal pred policisti, pijanega so kasneje našli v gostilni

Včeraj, malo po 20. uri, so policisti Policijske postaje Ljutomer med kontrolo cestnega prometa na relaciji Veščica–Stročja vas skušali zaustaviti voznika osebnega avtomobila. Ta na znake policistov ni ustavil, temveč je nadaljeval z vožnjo in ogrožal druge udeležence v prometu, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.

Ker so policisti voznika najmanj dvakrat skušali pravilno zaustaviti, voznik pa ni upošteval zakonitega policijskega znaka ali ukaza za ustavitev, so ga nato poskušali še prisilno ustaviti z uporabo službenega vozila policije. Med zaustavljanjem je voznik zapeljal proti policistu, ki je odskočil, pri tem pa s svetilko zadel vetrobransko steklo vozila. Voznik je policijsko vozilo obvozil in se po nasprotnem prometnem pasu odpeljal naprej.

Vozilo so policisti kasneje izsledili v Ljutomeru in ga zasegli. Voznik je pobegnil. Policisti so voznika intenzivno iskali in ga malo pred polnočjo prijeli v enem od gostinskih lokalov v Ljutomeru. Odvzeli so mu prostost. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,58 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka (mg/l), odredili so mu tudi strokovni pregled. Pri varnostnem pregledu osumljenega so policisti našli tudi rjavo rastlinsko snov, ki so jo zasegli in bo poslana v analizo. Policisti pri izvrševanju uradnih nalog niso bili poškodovani.

Zoper 39-letnega voznika je bilo odrejeno pridržanje in bo zoper njega podan obdolžilni predlog zaradi večih kršitev določil Zakona o pravilih cestnega prometa. "Podana bo tudi kazenska ovadba za sum storitve kaznivega dejanja Preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi," so še sporočili s PU Murska Sobota.