Policija išče oškodovance predrznega tatu iz Maribora

Mariborski policisti so v sredo, 17. 7. 2019, odvzeli prostost 39-letnemu Mariborčanu, specialnemu povratniku, ki ga utemeljeno sumijo storitve več kaznivih dejanj velikih tatvin, storjenih na posebno predrzen način, so sporočili s PU Maribor. Te je izvrševal na širšem območju mesta Maribor in njegovi širši okolici (Miklavž na Dravskem polju, Rače, Slovenska Bistrica).

Osumljeni je, z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi, dejanja izvrševal na zelo predrzen način, v času, ko so se oškodovanci nahajali doma, bodisi v sami stanovanjski hiši ali njeni okolici (npr. vrtu). Oškodovanci in drugi očividci so ga ob izvrševanju kaznivih dejanj večkrat tudi zalotili, venomer pa je našel kakšen izgovor, s katerim je opravičeval svoje zadrževanje na kraju dejanja.

Zasegli so mu več zlatnine, LCD televizor, spominske srebrnike ...

Pri opravljeni hišni preiskavi so mu zasegli predmete, ki izvirajo iz opisanih kaznivih dejanj. Nekatere so policisti že vrnili oškodovancem, za druge pa še naprej preverjajo njihov izvor (več kosov zlatnine, več kosov bižuterije, LCD televizor znamke Samsung, črna vrečka za nakit s tremi spominskimi srebrniki, mobilni telefon znamke Samsung).