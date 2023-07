39-letnika so nazadnje videli v ponedeljek na Viču, nato je izginil

Policisti Policijske postaje Ljubljana Vič so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 39-letnega Mitjo Tadeja Turšiča iz Ljubljane. Mitja je visok okoli 195 centimetrov, je srednje postave, ima kratke črne lase in temnorjave oči. Nazadnje je bil viden v ponedeljek na območju Viča, oblečen v črne dolge hlače, temno majico s kratkimi rokavi in črne superge.

Ker Mitja Tadej Turšič z doslej izvedenimi ukrepi ni bil najden, Policija za informacije prosi tudi javnost. icon-expand Mitja Tadej Turšič FOTO: Policija Vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Vič na 01/470-09-60, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.