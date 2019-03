40-letnik novačil delavce za delo v Nemčiji in jih ogoljufal

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je osumljenec novačil delavce z območja celotne Slovenije za opravljanje del v gradbeništvu v Nemčiji, pri tem pa jim lažno obljubljal izplačilo nadpovprečno visokih plač in da jim bo uredil vso potrebno dokumentacijo za delo v tujini.

V več primerih so ugotovili, da delavci niso imeli ustreznih dovoljenj, potrebnih v primeru napotenih delavcev v tujino, prav tako mnogim ni izplačal plače ali dela plače oz. plačeval prispevkov.

"Policisti so ugotovili, da je z lažnimi obljubami in pod pretvezo, da ima na območju Nemčije veliko dela, v Sloveniji iskal podjetnike, ki bi bili pripravljeni zanj zaposlovati delavce. V letu in pol je prepričal tri delodajalce, ki so zanj zaposlili več delavcev,"so navedli policisti in dodali, da je osumljenec sprva za delavce plačeval dogovorjen znesek za plače, kasneje pa je s plačevanjem prenehal.

Več opeharjenih delavcev se je zaradi neizplačevanja plač vrnilo v Slovenijo, med oškodovanimi so bili tudi trije državljani Hrvaške.

Policisti s preiskavo nadaljujejo, saj ocenjujejo, da je oškodovanih delavcev še več. O ugotovitvah so seznanili tudi nemške varnostne organe, s katerimi sodelujejo, so še navedli.