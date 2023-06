40-letnik pred hišo davil partnerko, posredoval je sosed

Črnomaljski policisti so včeraj dopoldne posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Črnomlja. Ugotovili so, da je 40-letni moški izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko. "Nasilnež je z žrtvijo ponižujoče ravnal, jo žalil in preganjal iz skupnega bivališča," so sporočili iz PU Novo mesto.

Žensko je davil pred stanovanjsko hišo, posredoval pa je sosed, ki je preprečil nadaljnje nasilje. Moški je pred prihodom policistov pobegnil s kraja dogodka, policisti pa so 40-letniku izrekli prepoved približevanja zaradi suma, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo.

O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Nasilneža bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.