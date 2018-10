40-letnik s plinsko eksplozijo razstrelil bankomat, nato pobegnil z ukradenim avtomobilom

V začetku oktobra so v Ljubljani na cesti 24. junija vlomili v bančni avtomat s t.i. plinsko eksplozijo. Ljubljanski policisti so za vlom osumili 40-letnega državljana Srbije. V okviru kriminalistične preiskave so ugotovili, da se je osumljenec 4. oktobra okoli tretje ure zjutraj z ukradenim avtomobilom, na katerem so bile nameščene ukradene registrske tablice, pripeljal do omenjenega bankomata.

S t.i. plinsko ekplozijo je bančni avtomat razstrelil in tako prišel v notranjost trezorskega dela bankomata. Iz njega je ukradel nekaj kaset z manjšo količino denarja, hkrati pa je z eksplozijo povzročil večjo materialno škodo tudi na objektu trgovine v neposredni bližini.

Takoj zatem je z ukradenim avtomobilom pobegnil s kraja dogodka. O eksploziji je bil takoj obveščen Operativno komunikacijski center PU Ljubljana, ki je pričel izvajati prve nujne ukrepe za izsleditev in prijetje osumljenca.

Policisti so osumljenca z ukradenim avtomobilom kmalu izsledili na enem izmed parkirišč na območju Bežigrada v trenutku, ko se je pripeljal do drugega ukradenega avtomobila, ki ga je imel pripravljenega za nadaljnji beg, in mu odvzeli prostost.

Kriminalisti so nato, na podlagi odredbe sodišča, opravili preiskavi obeh ukradenih avtomobilov. V vozilu, v katerem je bil prijet, so bili med drugim najdeni in zaseženi predmeti, s katerimi je povzročil plinsko eksplozijo bankomata, gre za plinsko jeklenko z nameščeno plastično cevjo, daljši električni kabel in manjši akumulator kot vir električne energije in nekaj ročnega orodja.