40-letniku zasegli 220 sadik konoplje in pirotehniko

Policisti so v tem tednu opravili hišno preiskavo pri 40-letnemu osumljencu na območju Zagorja ob Savi.

"Pri tem je bilo najdeno in zaseženo preko 220 sadik, za katere se sumi da so prepovedana droga konoplja - rastlina. Najdena in zasežena so bila tudi pirotehnična sredstva. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja," so sporočili s Policije.