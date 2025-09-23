40-letniku zasegli 220 sadik konoplje in pirotehniko

Policisti so v tem tednu opravili hišno preiskavo pri 40-letnemu osumljencu na območju Zagorja ob Savi.
"Pri tem je bilo najdeno in zaseženo preko 220 sadik, za katere se sumi da so prepovedana droga konoplja - rastlina. Najdena in zasežena so bila tudi pirotehnična sredstva. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja," so sporočili s Policije.
