Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Črna kronika

40-letniku zasegli 220 sadik konoplje in pirotehniko

Zagorje ob Savi, 23. 09. 2025 08.01 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
30

V Zagorju ob Savi so policisti opravili hišno preiskavo pri 40-letniku, ki so mu zasegli preko 220 sadik, za katere se sumi, da so konopljine. Zasegli so mu tudi pirotehnična sredstva.

Policisti so v tem tednu opravili hišno preiskavo pri 40-letnemu osumljencu na območju Zagorja ob Savi. 

"Pri tem je bilo najdeno in zaseženo preko 220 sadik, za katere se sumi da so prepovedana droga konoplja - rastlina. Najdena in zasežena so bila tudi pirotehnična sredstva. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja," so sporočili s Policije.

droge konoplja proizvodnja policija
Naslednji članek

'Idealnih rešitev ni. Promet je prevelik za ceste, ki jih imamo'

Naslednji članek

Najstarejša voznica tovornjaka v Nemčiji

KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Veščec
23. 09. 2025 09.54
Jst tut pridelujem peteršil na domačem vrtu,pa kaj!
ODGOVORI
0 0
Slava Rodu
23. 09. 2025 09.39
+0
Farmacija ne pusti kajne, preveč zdravijo vse rožice pod Svobodnim Soncem?
ODGOVORI
2 2
Slava Rodu
23. 09. 2025 09.37
+0
KMETIJSKA ZADRUGA PA NAJ SE PRODAJA PO ŽAKLU OD 10 KIL NAPREJ IN PREVERI, ČE JE NARAVNA, BREZ KEMIJE.
ODGOVORI
2 2
magnusen
23. 09. 2025 09.27
+3
Lepi vršaki...
ODGOVORI
3 0
džonborno
23. 09. 2025 09.25
+6
Zasegli rastlino, za katero se sumi da je konoplja? Vam lahko vsi na tem portalu potrdimo da JE KONOPLJA!!!
ODGOVORI
8 2
PARTIZAN PEPE
23. 09. 2025 09.25
+2
Sramota miljoni davkoplačevalskega denarja da lovijo te zdravilce....civilizirana družba se ga opija do onemoglosti brez kršenja kakršnega koli zakona...res smo najrazvitejša vrsta v galaksiji...
ODGOVORI
3 1
kita 1111
23. 09. 2025 09.22
+0
Pri vseh zakonih je drobni tisk vprašljiv dve sadiki za lasno uporabo bo šlo skozi več pa nikoli
ODGOVORI
1 1
medŠihtom
23. 09. 2025 09.18
+0
konoplja zdravi, zaupaj naravi !
ODGOVORI
1 1
komarec
23. 09. 2025 09.18
+2
Vera je tudi neke vrste droga pa ni kazniva. Veliko ljudi se s tem poneumlja.
ODGOVORI
3 1
jung
23. 09. 2025 09.15
+1
Takoj poslat Pilatesa z bombo in s kirurgško natančnostjo cilj uničit.
ODGOVORI
1 0
Emyy
23. 09. 2025 08.59
-2
Konoplja je droga, vlada pa jo je legalizirala
ODGOVORI
4 6
komarec
23. 09. 2025 09.14
+0
Ne vlada ampak volivci. Kaj sta pa alkohol in cigareti, ki sta že od nekdaj legalizirana?
ODGOVORI
4 4
Desno
23. 09. 2025 08.53
+7
Kdaj bo kaka objava da bo zaradi korupcije u gradbeništvu. Farmaciji kdo zaprt. Lovite ugoge ljudi ki si predelajo kako rastlino doma za lastno uporabo.. sramota... In kaosi vsi veseli ko ujamejo enga z naravo
ODGOVORI
9 2
Rolf123
23. 09. 2025 09.16
+2
220 sadik glih ne vrjamem da ima za lastno uporabo,drugace se pa strinjam z vami
ODGOVORI
2 0
mario7
23. 09. 2025 08.52
-5
sds pa v jok.
ODGOVORI
4 9
Desno
23. 09. 2025 08.51
+8
To je NARAVA... in NARAVA. ZDRAVI TO JIMA NOBENE VEZE Z TISTIM KO TAKO RADI PO TV VSAK DAN OBJAVLAJO. SINTETIČNI THC JE NAREJEN V LABORATORIJU... NARAVNI PA ZRASTE IZ SEMENA IN ZEMLJE
ODGOVORI
9 1
Five -O
23. 09. 2025 08.44
+2
Kaj je pa s pirotehniko narobe?
ODGOVORI
4 2
Odgovorno
23. 09. 2025 08.50
+0
pirotehnika je ilegalna v SLO. To je Tinca zrihtala, da se neujo psicki jokali. Je Robi reku: kej resno, kaj resno, kaj resno, tem stoletju pokanje, še grmenje bi prepovedu, vendar je bog po novem v sds stranki.
ODGOVORI
4 4
LeviTUMOR
23. 09. 2025 08.43
-6
Ime in priimek tega 40letnega balkanca pa je?
ODGOVORI
2 8
Desno
23. 09. 2025 08.50
+4
Zakaj zato ker je imel posajeno travo ki zraste iz zemlje in Semena brez dodanih kemikalij
ODGOVORI
5 1
LectorH
23. 09. 2025 08.51
+3
Ja ti si sigurno ful pošten čisti Slovenec. Pa napiši svoj priimek da bomo vedli vsi kdo se skriva v kleti na Trstenjakovi. To kar ti delaš je 100x hujše kot travo sadit. Sej se mi smiliš kot vsi blazni iz tvoje sekte.
ODGOVORI
6 3
Sixten Malmerfelt
23. 09. 2025 09.03
+2
afera snegec: maksi, gašper
ODGOVORI
2 0
Odgovorno
23. 09. 2025 08.43
+6
pa teh par petard, jih ni sramota slikati in objaviti tu zraven? V Avstriji ti jih dajo zraven, če dve kili kruha naenkrat kupiš.
ODGOVORI
7 1
Slovenska pomlad
23. 09. 2025 08.40
+5
To je rastlina.
ODGOVORI
6 1
asgard
23. 09. 2025 08.38
+13
Uf to pa je bil ulov stoletja, medtem pa iz državne blagajne gre vsak mesec na miljone v razne nvo-je za mešanje megle. Ja nič bravo policisti za par sadik.. 🤣🤣🤣
ODGOVORI
14 1
LectorH
23. 09. 2025 08.44
+3
Ja res so uspešni naši v boju proti drogi. To so dolgoletne izkušnje. Bi lahko svetovali kaki kolumbiski vladi kako se stvari streže. Ko greš ša po malo po ljubljani ali mb pa še kje drugje, pa vidiš modele z bradico v belem, nikli nič delal, vozi avto za 100 jurjev , vsi vemo kako so prišli do tega pa naša policija nima recepta .... Najlažje je enemu ki je priden, se trudi da nekaj posadi zase to vzet. .....primitivno do skrajnosti.
ODGOVORI
4 1
LectorH
23. 09. 2025 08.36
+7
Bravo policija res ste naredili nekaj za dobrobit naroda. Od zdaj naprej ne bo več korupcije , raznih skupin iz balkana, tudi vsa delovna mesta ki so izginila zaradi prenosa lastništva gospodarskih združb se bodo magično popjavila nazaj. Dajte ujet kakšnega ki ima veze , ki je nakradel miljone....pustite prosim navadne ljudi pri miru , a nismo izglasovali že zdavnaj da trava ni več kriminal. Kaj čaka vlada z legalizacijo. Res sramota da smo tako primitivna družba.
ODGOVORI
9 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256