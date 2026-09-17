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Črna kronika

40.000 evrov stlačil v aparat za kavo in poskušal prečkati mejo

Zagreb, 17. 09. 2026 09.40 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
M.V.
Skriti denar v aparatu za kavo

Hrvaški cariniki so na mejnem prehodu Bajakovo v avtobosu s srbskimi registracijami našli 40.000 evrov, skritih v aparatu za kavo.

Denar so našli v delu avtobusa, kjer sedijo potniki, so sporočili iz Carinske uprave Hrvaške. 

Voznik, državljan Srbije, ob vstopu v Evropsko unijo gotovine ni prijavil Carinski upravi ali mejni policiji, čeprav je bil to dolžan storiti, so dodali.

Zaradi neprijavljenih 40.000 evrov je bil državljanu Srbije izdan prekrškovni nalog, izrečena pa mu je bila tudi globa v višini 12.000 evrov, še navaja Carinska uprava.

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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tadi 1973
17. 09. 2026 10.50
Sugurno bo v obrambi rekel, da mu je nekdo 40. jurjev podtaknil
Odgovori
+1
1 0
daiči
17. 09. 2026 10.50
12k so mu dal kazn? Velik
Odgovori
0 0
Eurojackpot
17. 09. 2026 10.47
Boh ve, kolkrat mi je ratal, zdej pa ni.
Odgovori
+1
1 0
V SHESHELJ
17. 09. 2026 10.31
Da nije malo malo...
Odgovori
+3
4 1
devlon
17. 09. 2026 10.19
izkušeni lopovi
Odgovori
+3
3 0
SpamEx
17. 09. 2026 09.54
smetarska mafija
Odgovori
+8
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