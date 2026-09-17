40.000 evrov stlačil v aparat za kavo in poskušal prečkati mejo

Denar so našli v delu avtobusa, kjer sedijo potniki, so sporočili iz Carinske uprave Hrvaške.
Voznik, državljan Srbije, ob vstopu v Evropsko unijo gotovine ni prijavil Carinski upravi ali mejni policiji, čeprav je bil to dolžan storiti, so dodali.
Zaradi neprijavljenih 40.000 evrov je bil državljanu Srbije izdan prekrškovni nalog, izrečena pa mu je bila tudi globa v višini 12.000 evrov, še navaja Carinska uprava.
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