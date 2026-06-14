41-letna ženska v okolici Šentjerneja pretepla 35-letnico

V petek, nekaj po 13. uri, so bili dolenjski policisti obveščeni o pretepeni in poškodovani ženski v okolici Šentjerneja. Po naših informacijah naj bi se pretep zgodil pred eno od trgovin.

Policisti so odšli na kraj in zbrali obvestila.

"Po prvih ugotovitvah naj bi 41-letna osumljenka poškodovala 35-letno žensko in ji pri tem zadala lažje poškodbe. Poškodovana je sama poiskala zdravstveno pomoč," so za 24ur.com pojasnili na Policijski upravi (PU) Novo mesto.

Policisti so nemudoma pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilke in razjasnitev vseh okoliščin. Osumljenko so prijeli danes.

Kriminalisti nadaljujejo intenzivno preiskavo kaznivega dejanja in izvajajo prva preiskovalna dejanja za razjasnitev vseh okoliščin dogodka. "Zaradi interesa preiskave podrobnejših informacij v tem trenutku ne moremo posredovati. O ugotovitvah in nadaljnjih aktivnostih bomo javnost obvestili po opravljenih prvih preiskovalnih dejanjih," so še sporočili ter dodali, da bodo na podlagi ugotovitev ustrezno ukrepali.