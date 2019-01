41-letni Hrvat oškodoval upnike in kršil pravice delavcev

Med kriminalistično preiskavo so ugotovili, da se je 41-letni državljan Hrvaške preko več gospodarskih družb ukvarjal z dejavnostjo pekarstva in slaščičarstva. Inšpekcijski organi so ugotovili številne nepravilnosti in zoper njega vodili več prekrškovnih postopkov.

Moški je na posamezni gospodarski družbi ustvaril finančni dolg, potem pa odprl novo družbo, prezaposlil delavce, za zastopnike pa imenoval svojo ženo ali tujce s Kosova. Ti niso znali jezika in niso imeli znanj o vodenju družbe. Dejansko je omenjene gospodarske družbe iz ozadja vodil osumljenec.

Delavcem in dobaviteljem, od katerih je bila odvisna njegova dejavnost, je plačeval kar v gotovini. V obdobju med letoma 2013 in 2017 je prek ene družbe upnikom povzročil za več kot 410.000 evrov škode. Kriminalisti so 41-letnika ovadili zaradi več kaznivih dejanj kršitev temeljnih pravic delavcev. Kot so ugotovili, osumljenec zavestno ni ravnal v skladu s predpisi o plačilu prispevkov in davkov iz naslova izplačanih plač zaposlenim.