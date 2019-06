41-letni Sirec prevažal več oseb, ki naj bi nedovoljeno prečkale mejo

Policisti Policijske uprave Maribor so bili danes zjutraj obveščeni, da je neznana oseba z osebnim avtomobilom znamke Volkswagen Passat bele barve v kraju Obrež v vozilo vzela več oseb, za katere sumijo, da so v državo vstopili na nedovoljen način.

Policisti Policijske postaje Ormož so omenjeno vozilo ustavili, iz vozila pa je nato pobegnilo več oseb. Na kraju dogodka so prijeli 41-letnega voznika osebnega avtomobila, sicer državljana Sirije. Zanj so odredili pridržanje, nadaljujejo pa z iskanjem pobeglih oseb.

So pa imeli policisti Policijske uprave Maribor v preteklih 24 urah tudi sicer veliko dela glede nedovoljenih prehodov državne meje. Ormoški policisti so včeraj v naselju Šalovci prijeli 24 oseb, 18 državljanov Pakistana in šest državljanov Bangladeša, ki so na nedovoljen način prestopili državno mejo. Vsi pridržani so že zaprosili za mednarodno zaščito in bili pripeljani v azilni dob v Logatcu. V Središču ob Dravi pa so ormoški policisti danes zjutraj izsledili dva državljana Alžirije, ki sta prav tako na nedovoljen način vstopila v Slovenijo. Postopek v zvezi s tem še opravljajo.