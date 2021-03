41-letni smučar trčil v 8-letnico

V nedeljo, okoli 9.30, se je na smučišču Pisker zgodila nesreča, v kateri sta se poškodovala 8-letni otrok in 41-letni smučar.

Kot so sporočili mariborski policisti, je na omenjenem smučišču, pod vodstvom učitelja smučanja, smučala skupina petih otrok. Učitelj je z enim od otrok – tečajnikom smučal proti prelomnici, ostali so jo že presmučali. V tistem trenutku je mimo učitelja smučanja z veliko hitrostjo pripeljal 41-letni smučar, ki je v levem zavoju presmučal prelomnico, ni pa videl, da so pod njo otroci. Zaradi tega je trčil v 8-letno smučarko, nato pa sta oba padla in drsela še 30 metrov. Otrok se je ob tem hudo telesno poškodoval in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor. Tudi starejši smučar se je telesno poškodoval in je zdravniško pomoč iskal sam.

Policisti nesrečo še preiskujejo, kriminalistična preiskava pa poteka zaradi suma storitve kaznivega dejanja Huda telesna poškodba.